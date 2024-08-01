Нападающий Фёдор Чалов стал футболистом ПАОКа. В греческом клубе подтвердили информацию о том, что 26-летний россиянин заключил контракт на три сезона – до середины 2027 года.

В ПАОК Чалов переходит из ЦСКА, воспитанником которого он является. За первую команду московских «армейцев» форвард провёл 263 официальных матча, забил 89 голов и отдал 44 голевых паса на партнёров.

Ранее в своей карьере Фёдор Чалов уже провёл период за границей. Во второй части сезона 2021/2022 нападающий поиграл за швейцарский «Базель» в аренде.

Добавим, что накануне ПАОК пробился в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.