Чалов подписал контракт с ПАОКом

Нападающий Фёдор Чалов стал футболистом ПАОКа. 26-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано на три сезона. О заключении трудового соглашения между Чаловым и ПАОКом рассказывает «РИА Новости». При этом на официальных ресурсах греческого клуба пока что такой информации нет.

Фёдор Чалов является воспитанником академии ЦСКА. За первую команду «армейцев» нападающий провёл 263 матча, в которых записал на свой счёт 89 голов и 44 голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 11 миллионов евро.