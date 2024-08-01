Игрок «Спартака»: «Поддерживаю связь с Тедеско»

Защитник «Спартака» Павел Маслов признался, что поддерживает связь с бывшим главным тренером команды – с Доменико Тедеско. Этот специалист тренировал «красно-белых» в 2019-2021 годах.

«Поддерживаю связь с Доменико. Периодически списываемся. Просто узнаём, как друг у друга дела. Поздравлял с победами на Евро-2024. Просто списываемся, иногда созваниваемся», - цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Доменико Тедеско тренирует национальную сборную Бельгии. На чемпионате Европы - 2024 команда добралась до 1/8 финала, где проиграла Франции с минимальным счётом 0:1.