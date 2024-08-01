Лепский высказался о выбитом зубе во время матча

Защитник «Динамо» Иван Лепский дал комментарий по поводу выбитого зуба. Футболист пострадал во время недавнего матча Российской премьер-лиги против «Локомотива».

«Когда выбили зуб, переживал, думал об этом, но всё нормально. Сейчас тоже болит. В понедельник поеду в стоматологию», - цитирует Лепского «Спорт-Экспресс».

После двух сыгранных туров Премьер-лиги «Динамо» имеет шесть зачётных баллов в своём активе. Команда Марцела Лички обыгрывала «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счётом 3:1. Ближайший матч «бело-голубые» проведут в субботу, 3 августа, - против «Акрона» на выезде.