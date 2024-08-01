Семак: «У Андрея Мостового не пропал заряд»

Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на мнение о том, что у атакующего полузащитника Александра Мостового пропал заряд с началом сезона после яркого выступления в межсезонье.

«Касаемо Андрея, заряд точно не пропал, и двигается, и старается много. Сезон длинный, у кого-то лучше получается начало сезона, середина сезона, завершение, и каждый из игроков вносит свою лепту», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 3 августа. Команда Сергея Семака будет принимать «Ростов». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.