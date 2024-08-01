Семак: «Это для вас всё хорошо, для нас как раз не всё хорошо»

Рулевой питерского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, хотел ли бы он что-то улучшить в игре своей команды.

Как известно, в четырёх официальных матчах сезона 2024/2025 «Зенит» лишь побеждал и много забивал – 4:2, 4:0, 4:0, 3:0. Впрочем, Семак больше обращает внимание на качество игры, а не на результат.

«Это для вас всё хорошо, для нас как раз не всё хорошо. Мы знаем, над чем работать, и мы никогда не привязывались к результату, касаемо счёта на табло. Мы исходим из качества нашей игры, и на протяжении всего сезона это более важный фактор», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

В субботу, 3 августа, «Зенит» проведёт домашний матч против «Ростова» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.