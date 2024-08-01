Семак назвал двух игроков «Зенита», которые не сыграют с «Ростовом»

«Зенит» готовится к матчу третьего тура Российской премьер-лиги против «Ростова», который пройдёт в субботу вечером. Главный тренер питерской команды Сергей Семак назвал двух футболистов, которые вряд ли выйдут на поле.

«На сегодняшний день у нас два игрока, которые, скорее всего, не смогут принять участие в игре. Это Ахметов, который продолжает восстановление, но уже фрагментарно занимается в общей группе. И Родригао», - цитирует Семака сайт «Зенита».

Семак добавил, что восстановление Родригао затянулось – бразильца ожидали в строю несколько раньше.

Матч «Зенит» - «Ростов» стартует 3 августа в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.