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«Рубин» ответил на предложение клуба Серии А по Даку

01 Августа 2024 • 14:24 Комментировать

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку интересен «Кальяри». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клуб Серии А предложил за участника последнего чемпионата Европы 3 миллиона евро. Казанский клуб ожидаемо ответил на такое предложение отказом.

«Рубин» хочет сохранить Даку в своём составе. Если же казанцы продадут 26-летнего албанца, то не менее чем за 10 миллионов евро.

За «Рубин» Мирлинд Даку выступает с прошлого лета. С тех пор нападающий провёл 35 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 5 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Рубин» проведёт в субботу, 3 августа, - против «Химок» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Кальяри трансферы футбола - лето 2024 Мирлинд Даку ещё теги
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