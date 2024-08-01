«Рубин» ответил на предложение клуба Серии А по Даку

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку интересен «Кальяри». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клуб Серии А предложил за участника последнего чемпионата Европы 3 миллиона евро. Казанский клуб ожидаемо ответил на такое предложение отказом.

«Рубин» хочет сохранить Даку в своём составе. Если же казанцы продадут 26-летнего албанца, то не менее чем за 10 миллионов евро.

За «Рубин» Мирлинд Даку выступает с прошлого лета. С тех пор нападающий провёл 35 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 5 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Рубин» проведёт в субботу, 3 августа, - против «Химок» на своём поле.