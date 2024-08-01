«Крылья Советов» услышали ответ по Джикии

«Крылья Советов» начали новый чемпионат с двух домашних поражений с результатами 0:4 и 1:3. Самарцы хотят усилить оборону, поэтому обратили внимание на Георгия Джикию. 30-летний футболист находится без клуба с момента истечения его контракта со «Спартаком» этим летом.

По информации Sport24, «крылышки» связались со стороной Джикии и услышали ответ – приоритетом для 30-летнего защитника является продолжение карьеры в зарубежном чемпионате.

Добавим, что ближайший матч Премьер-лиги «Крылья Советов» проведут в понедельник, 5 августа. В этот день команда Игоря Осинькина сыграет против «Спартака» на выезде.