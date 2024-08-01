Галицкий пригрозил Кордобе из-за «Зенита»

«Зенит» пытается переманить из «Краснодара» нападающего Джона Кордобу. Чемпионы России предлагают за колумбийца 9 миллионов евро. При этом владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий на сегодняшний день выступает против отъезда Кордобы в Санкт-Петербург. А вот сам Джон оставаться в рядах «быков» не желает.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Галицкий пригрозил Кордобе. Суть в том, что если футболист перестанет отдаваться на поле на фоне желания перейти в «Зенит», то он «ближайший год будет бегать по кругу». То есть Джона могут отстранить от работы с первой командой.