«Зенит» хочет купить Кордобу – раскрыты детали предложения

«Зенит» продолжает трудиться над подписанием футболиста в линию нападения. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», чемпион России последних лет хочет видеть на острие атаки Джона Кордобу из «Краснодара».

По данным источника, «Зенит» предлагает «Краснодару» за подписание Кордобы 9 миллионов евро. Самому 31-летнему колумбийцу «сине-бело-голубые» готовы платить 4,5 миллиона евро за сезон.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джона Кордобу в 14 миллионов евро. Контракт нападающего с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года.