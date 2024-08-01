Исаенко оценил форму 37-летнего Глушакова

«Глушаков находится в очень хорошей форме. Он отбегал весь матч с «Оренбургом», это впечатляет. Не скажу, что Глушаков по ходу игры много «пихал», нон больше подсказывал. Это прибавляет уверенности», - передает слова защитника «Чемпионат».