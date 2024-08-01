Исаенко оценил форму 37-летнего Глушакова

Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко оценил форму опытного полузащитника команды Дениса Глушакова.
«Глушаков находится в очень хорошей форме. Он отбегал весь матч с «Оренбургом», это впечатляет. Не скажу, что Глушаков по ходу игры много «пихал», нон больше подсказывал. Это прибавляет уверенности», - передает слова защитника «Чемпионат».
Напомним, что кубковый матч между «Химками» и «Оренбургом» завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Глушаков присоединился к подмосковному коллективу этим летом на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Урарту».
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