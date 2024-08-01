Андрей Федун прокомментировал ситуацию Соболева в «Спартаке»

Андрей Федун, экс-член совета директоров московского «Спартака», после матча с «Динамо» (3:0) высказался о ситуации с нападающим «красно-белых» Александром Соболевым.

«Прекрасный матч, победа над «Динамо». Когда побеждаем - всегда прекрасно. Я не понимаю ситуации с Соболевым. Я такой же болельщик, как и вы», - передает слова Федуна телеканал «Матч ТВ».

Ранее было объявлено, что 27-летнего нападающего отстранили от работы с первой командой «Спартака». Соболев этим летом может перейти в петербургский «Зенит». Контракт Александра рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость – 7,5 миллиона евро.