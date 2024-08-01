Помазун за еду играть не будет – агент

Агент Алексей Сафонов, который работает с Ильёй Помазуном, дал комментарий по поводу ситуации вратаря ЦСКА.

Агент выразил уверенность в том, что общий язык с ЦСКА в вопросе будущего Помазуна будет найден. В то же время Сафонов отметил, что Илья является недешёвым футболистом, и некоторые клубы не могут себе его позволить.

Также Сафонов ответил на вопрос, какой вариант для Помазуна приоритетный – Европа или Россия.

«Тут два момента: финансовые условия – за еду тоже не поедет, плюс возраст 27 лет. Если в Европу, то нужно идти в такой клуб, чтобы не в золотую клетку, а именно туда, где нужен вратарь, где он будет играть. Дальше уже как трамплином двигаться», - цитирует Помазуна Sport24.

Напомним, что в предыдущих сезонах Илья Помазун выступал за «Урал» на правах аренды. В начале лета команда вылетела из Премьер-лиги.