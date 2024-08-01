В ЦСКА рассказали новости по Файзуллаеву

Атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев выступил за сборную Узбекистана на футбольном турнире Олимпиады. 20-летний футболист уже вернулся в Москву, и в пятницу он возобновит тренировки с ЦСКА. Об этом рассказал Кирилл Брейдо, который в стане «армейцев» возглавляет службу коммуникаций.

«Аббос Файзуллаев уже в Москве, прилетел сегодня рано утром. Команда ещё в дороге, сейчас добирается на автобусе до Ставрополя. На завтра запланирована тренировка в Ватутинках, на которой также уже будет и Аббос», - цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Напомним, что в среду ЦСКА проиграл в гостях у «Краснодара» (0:1) в Кубке России. Ближайший матч команда Марко Николича проведёт 4 августа – против «Оренбурга» в третьем туре Российской премьер-лиги.