Карпукас: «Уход Дзюбы - потеря для «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением об экс-форварде команды Артёме Дзюбе.

«Уход Дзюбы - потеря. Он большой мастер, его потеря ощущается. Он легенда всего российского футбола, а там уже без разницы, какого клуба. Дзюба - большой игрок», - передает слова Карпукаса Sport24.

Напомним, что 35-летний нападающий покинул «железнодорожников» после завершения прошлого сезона. За московский коллектив он выступал с февраля 2023 года. В общей сложности Дзюба провел за «Локомотив» 39 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.