Назван возможный клуб Джикии в РПЛ

Защитник Георгий Джикия находится без клубной прописки после истечения срока контракта со «Спартаком». В обозримом будущем 30-летний футболист может обрести команду.

Согласно данным Metaratings, Джикия интересен «Крыльям Советов». В то же время отмечается, что опытный защитник не торопится с принятием решения, рассматривая все имеющиеся у него варианты.

Стоит сказать, что «Крылья Советов» не лучшим образом начали новый чемпионат России, проиграв на своём поле «Зениту» и «Ростову» с результатами 0:4 и 1:3 соответственно. Ближайший матч РПЛ самарцы проведут в понедельник, 5 августа, - против «Спартака» на выезде.