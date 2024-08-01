Титов - о Маркиньосе: «Даже не знаю, кто это»

«Даже не знаю, кто это. Для меня он загадка, но если Станкович требует купить данного игрока, значит, он имеет определяющий фактор для тренера. Видимо, в «Ференцвароше» он был лидером», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».