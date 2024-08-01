Титов - о Маркиньосе: «Даже не знаю, кто это»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами поделился мнением о потенциальном новичке «красно-белых» - бразильском полузащитнике «Ференцвароша» Маркиньосе.
«Даже не знаю, кто это. Для меня он загадка, но если Станкович требует купить данного игрока, значит, он имеет определяющий фактор для тренера. Видимо, в «Ференцвароше» он был лидером», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».
Ранее в прессе сообщалось, что 24-летний футболист близок к подписанию трехлетнего трудового договора со «Спартаком».
После двух туров «народная команда» с тремя баллами занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Бан пользователя