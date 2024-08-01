Симонян: «Соболев - не спартаковец, скатертью дорога!»

Ветеран московского «Спартака» Никита Симонян высказался об информации о потенциальном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Он не спартаковец, вот и все. Ему не стоит играть за «Спартак». И прошу вас, не жалейте о нем. Если он не считает честью играть за «Спартак» - скатертью дорога, все!» - передает слова Симоняна «Спорт-Экспресс».
Ранее было объявлено, что 27-летнего форварда отстранили от тренировок с первой командой «Спартака».
За «красно-белых» Соболев выступает с 2020 года. За московский коллектив нападающий провел 140 поединков, в которых отметился 58 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.
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