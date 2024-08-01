Игрок «Спартака» Маслов ответил, возможно ли конкурировать с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о конкуренции с петербургским «Зенитом» в новом розыгрыше чемпионата России.
«Зенит» - хорошая команда, но не наше дело концентрироваться на других командах. Мы должны отталкиваться от себя и делать, что можем. Оставим для других разговоры о конкуренции в этом сезоне», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После двух туров Премьер-лиги «Зенит» лидирует в таблице, опережая идущий седьмым «Спартак» на три балла. В ближайшем туре чемпионата страны питерцы на своем поле примут «Ростов», а «Спартаку» будут противостоять «Крылья Советов».
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