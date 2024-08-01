Дивеев собрал идеального футболиста, взяв качества Роналду и Месси

Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев создал образ идеального футболиста, взяв по одному качеству у разных игроков.
Удар: Криштиану Роналду
Правая нога: Криштиану Роналду
Левая нога: Лионель Месси
Игра головой: Серхио Рамос
Скорость: Килиан Мбаппе
Сила: Виргил ван Дейк
Техника: Неймар
Харизма: Артём Дзюба.
Напомним, что ЦСКА после двух туров Российской премьер-лиги занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче «армейцы» на своем поле примут «Оренбург». Встреча третьего тура РПЛ состоится в воскресенье, 4 августа, начало – 15:30 по московскому времени.
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