Дивеев собрал идеального футболиста, взяв качества Роналду и Месси

Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев создал образ идеального футболиста, взяв по одному качеству у разных игроков.

Удар: Криштиану Роналду

Правая нога: Криштиану Роналду

Левая нога: Лионель Месси

Игра головой: Серхио Рамос

Скорость: Килиан Мбаппе

Сила: Виргил ван Дейк

Техника: Неймар

Харизма: Артём Дзюба.

Напомним, что ЦСКА после двух туров Российской премьер-лиги занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче «армейцы» на своем поле примут «Оренбург». Встреча третьего тура РПЛ состоится в воскресенье, 4 августа, начало – 15:30 по московскому времени.