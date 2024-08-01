Эдуард Мор: «Переход в «Атланту» - шаг назад для Миранчука»

«Миранчук долго и сильно колебался, переходить ему или нет. Он и сам понимает, что это шаг назад. При этом в РПЛ в любом случае ещё успеет вернуться и поиграть. А это жизненный опыт, новая лига», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».