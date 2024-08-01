Эдуард Мор: «Переход в «Атланту» - шаг назад для Миранчука»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».
«Миранчук долго и сильно колебался, переходить ему или нет. Он и сам понимает, что это шаг назад. При этом в РПЛ в любом случае ещё успеет вернуться и поиграть. А это жизненный опыт, новая лига», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».
О переходе Миранчука в американский клуб было объявлено в конце июля. До переезда в МЛС россиянин четыре года провел в «Аталанте». Полузащитник сыграл за итальянскую команду 42 матча в прошлом сезоне, отметившись четырьмя голами и девятью ассистами.
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