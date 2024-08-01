Титов высказался о тренере «Спартака» Станковиче

Бывший футболист столичного «Спартака» Егор Титов высказался относительно работы главного тренера команды Деяна Станковича.
«Видно, что он знает, как правильно общаться с ребятами. Я визуально увидел полный контакт с командой, он живет командой и результатом. Дай Бог, чтобы ему хватило сил и эмоций, ведь дальше будет только интереснее», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».
Под руководством Станковича «Спартак» одержал две победы подряд. В ближайшем поединке «красно-белые» на домашнем стадионе сыграют против самарских «Крыльев Советов». Матч пройдет в понедельник, 5 августа.
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