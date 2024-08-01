Семак: «Мы прекрасно знаем, как играет «Ростов»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий в преддверии поединка против «Ростова» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

«Мы прекрасно знаем, как играет «Ростов», и «Ростов» так же прекрасно знает, как мы играем. «Ростов» всегда старается играть активно, агрессивно. Против таких команд всегда приятно играть», - рассказал специалист во время пресс-конференции.

Поединок между «Зенитом» и «Ростовом» состоится в субботу, 3 августа. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 20:00 по московскому времени. После двух туров Премьер-лиги питерцы лидируют в таблице, а «жёлто-синие» занимают четвертое место.