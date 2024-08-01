Два футболиста «Зенита» не сыграют с «Ростовом»

Петербургский «Зенит» не сможет рассчитывать на помощь двух футболистов в предстоящем поединке против «Ростова». Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Семак.

По словам специалиста, матч третьего тура чемпионата России пропустят полузащитник Ильзат Ахметов и защитник Родригао. Оба футболиста восстанавливаются после повреждений.

Поединок «Зенита» против «Ростова» пройдет в субботу, 3 августа, на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают первое место в турнирной таблице, а гости – четвертое.