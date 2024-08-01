Чавес: «Только «Динамо» может побороться с «Зенитом» за чемпионство»

«Только «Динамо» может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне? Думаю, да. Мы верим в себя. У нас хорошая команда, но было бы неплохо сделать несколько приобретений», - передает слова мексиканского полузащитника Metaratings.ru.