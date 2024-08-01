Чавес: «Только «Динамо» может побороться с «Зенитом» за чемпионство»

Хавбек московского «Динамо» Луис Чавес высказался о шансах своей команды составить конкуренцию «Зениту» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Только «Динамо» может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне? Думаю, да. Мы верим в себя. У нас хорошая команда, но было бы неплохо сделать несколько приобретений», - передает слова мексиканского полузащитника Metaratings.ru.
В среду, 31 июля, «Динамо» потерпело поражение от «Спартака» (0:3) в Кубке России. В чемпионате страны подопечные Марцела Лички занимают второе место, уступая «Зениту» по разнице голов.
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