Нигматуллин: «Сразу было понятно, что Лещука нельзя ставить со «Спартаком»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера «Динамо» Игоря Лещука в кубковом поединке со «Спартаком». «Бело-голубые» потерпели поражение со счетом 0:3.
«Сразу было понятно, что Лещука нельзя ставить со «Спартаком». Один раз - это случайность, три-четыре раза - уже нет. Может быть, в матче со «Спартаком» надо ставить не Лещука? А Игоря пробовать в других играх», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».
Следующий поединок «Динамо» проведет против тольяттинского «Акрона» в третьем туре чемпионата России. Встреча состоится в субботу, 3 апреля, начало запланировано в 15:00 по московскому времени.
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