Нигматуллин: «Сразу было понятно, что Лещука нельзя ставить со «Спартаком»

«Сразу было понятно, что Лещука нельзя ставить со «Спартаком». Один раз - это случайность, три-четыре раза - уже нет. Может быть, в матче со «Спартаком» надо ставить не Лещука? А Игоря пробовать в других играх», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».