Ерохин высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Ростовом»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о предстоящей встрече с «Ростовом» в третьем туре Российской премьер-лиги.

«Все знают и видят, как играет «Ростов». Матчи с ними всегда очень сложно складываются. Думаю, что этот матч не будет исключением», - поделился мнением полузащитник во время пресс-конференции.

Поединок «Зенита» против «Ростова» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге 3 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В преддверии матча питерцы занимают первое место в турнирной таблице, а гости находятся на четвертой строчке.