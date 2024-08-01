Ловчев: «Не хочу никого обижать, но даже Павел Маслов забил»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о результате кубкового матча между «красно-белыми» и «Динамо» (3:0).

«Не хочу никого обижать, но даже Павел Маслов забил. На самом деле я шучу, хочу его поздравить, все классно сделал в этом матче», - передает слова Ловчева телеканал «Матч ТВ».

Стоит отметить, что «Спартак» одержал две подряд победы под руководством нового главного тренера Деяна Станковича. В следующем поединке «народная команда» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в понедельник, 5 августа.