Козлов рассказал, как ощущает себя в «Краснодаре»

Хавбек «Краснодара» Данила Козлов поведал о своей адаптации в стане «быков». О переходе 19-летнего футболиста было объявлено 27 июня.

«Коллектив просто безупречно меня принял, мне максимально комфортно. Я ощущаю себя уверенным членом команды. Могу только поблагодарить партнёров за это», - высказался полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что предыдущим клубом Козлова была калининградская «Балтика».

В новом сезоне чемпионата России «Краснодар» стартовал с двух ничьих. Команда занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ подопечные Мурада Мусаева на выезде сыграют против воронежского «Факела».