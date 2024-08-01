Чалов высказался о ЦСКА перед уходом

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов посредством социальных сетей попрощался с командой.
«ЦСКА - это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло! Цвета меняются, история продолжается», - говорится в публикации футболиста.
Чалов является воспитанником академии ЦСКА. Нападающий принял участие в 263 матчах московского коллектива, отметившись 89 забитыми мячами и 44 голевыми передачами.
Ожидается, что Фёдр продолжит карьеру в греческом ПАОКе. В ближайшее время стороны должным заключить трудовое соглашение.
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