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Агент: «Есть большая вероятность, что Маркиньос перейдёт в «Спартак»

01 Августа 2024 • 10:19 Комментировать

Футбольный агент Тиаго Реджиани, представляющий интересы атакующего полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, высказался насчет будущего своего клиента.

«Есть большая вероятность, что Маркиньос перейдет в «Спартак», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее в прессе появилась информация, что трансфер 24-летнего бразильского полузащитника обойдется «Спартаку» в пять миллионов евро. Заработная плата футболиста составит 1,2 миллиона.

«Красно-белые» занимают седьмое место в таблице Премьер-лиги после двух туров. В ближайшем матче «народная команда» встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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