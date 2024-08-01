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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина оценил свою игру в «Спартаке»

01 Августа 2024 • 10:02 Комментировать

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина ответил на критику в свою сторону.

«Не знаю, кто меня критиковал в том сезоне. Я ничего не читал об этом. Я хорошо выполняю свою работу. На меня критика никак не влияет. Я упорно работаю, что важно», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник поучаствовал в 24 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Во вчерашнем кубковом матче с «Динамо» (3:0) Медина отметился голом с пенальти.

Следующий матч «Спартак» сыграет против самарских «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хесус Медина
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