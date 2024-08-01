Медина оценил свою игру в «Спартаке»

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина ответил на критику в свою сторону.
«Не знаю, кто меня критиковал в том сезоне. Я ничего не читал об этом. Я хорошо выполняю свою работу. На меня критика никак не влияет. Я упорно работаю, что важно», - передает слова футболиста «Чемпионат».
В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник поучаствовал в 24 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Во вчерашнем кубковом матче с «Динамо» (3:0) Медина отметился голом с пенальти.
Следующий матч «Спартак» сыграет против самарских «Крыльев Советов».
Бан пользователя