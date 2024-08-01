Кафанов хотел сохранить Медведева в «Ростове»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в беседе с журналистами высказался относительно ухода из команды вратаря Никиты Медведева.

«Я хотел, чтобы он остался. Моя позиция, которая была, она так и осталась», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

29-летний вратарь покинул «жёлто-синих» по истечении срока трудового соглашения. Новым местом работы Медведева стал другой представитель Премьер-лиги – «Пари НН».

После двух туров чемпионата России «Ростов» с четырьмя очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Валерия Карпина встретятся с петербургским «Зенитом».