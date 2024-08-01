Воробьёв: «Динамо» станет чемпионом, если перейдёт в Медиалигу»

«Шансы на первое место у «Динамо» будут при выполнении двух условий. Если «Динамо» перейдёт из РПЛ в Медиалигу. И если «Динамо» выкупит у меня акцию клуба, которая у меня осталась», - передает слова Воробьёва Metaratings.ru.