Воробьёв: «Динамо» станет чемпионом, если перейдёт в Медиалигу»

Экс вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьёв поделился мнением о шансах столичного клуба на завоевание чемпионского титула РПЛ.
«Шансы на первое место у «Динамо» будут при выполнении двух условий. Если «Динамо» перейдёт из РПЛ в Медиалигу. И если «Динамо» выкупит у меня акцию клуба, которая у меня осталась», - передает слова Воробьёва Metaratings.ru.
Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. В новом розыгрыше турнира подопечные Марцела Лички с шестью баллами занимают вторую позицию, уступая петербургскому «Зениту» по разнице мячей.
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