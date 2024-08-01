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​Агент Самошникова прокомментировал слухи об возможном уходе футболиста из «Локомотива»

01 Августа 2024 • 02:27 Комментировать

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, исполняющий обязанности агента футболиста московского «Локомотива» Ильи Самошникова, прокомментировал будущее игрока. По его словам, сейчас серьёзных предложений на услуги 26-летнего защитника нет, но это не значит, что он обязательно останется в своём нынешнем клубе.

- Какой-то конкретики и официальных предложений по Илье сейчас нет, но жизнь — штука интересная. Даже в последний день трансферного окна может появиться вариант, который устроит футболиста и клуб. Все может произойти, - цитирует слова Кигинько «РБ Спорт».

Самошников выступает за «Локомотив» с прошлого года.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Самошников Дмитрий Кигинько ещё теги
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