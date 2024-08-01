​Агент Самошникова прокомментировал слухи об возможном уходе футболиста из «Локомотива»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, исполняющий обязанности агента футболиста московского «Локомотива» Ильи Самошникова, прокомментировал будущее игрока. По его словам, сейчас серьёзных предложений на услуги 26-летнего защитника нет, но это не значит, что он обязательно останется в своём нынешнем клубе.

- Какой-то конкретики и официальных предложений по Илье сейчас нет, но жизнь — штука интересная. Даже в последний день трансферного окна может появиться вариант, который устроит футболиста и клуб. Все может произойти, - цитирует слова Кигинько «РБ Спорт».

Самошников выступает за «Локомотив» с прошлого года.