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Медина: Надеюсь, Угальде продолжит забивать

31 Июля 2024 • 23:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Футболист «Спартака» Хесус Медина высказался об игре нападающего команды Манфреда Угальде.

«Манфред отличный парень, мы дружим. Очень рад, что он начал забивать. Надеюсь, он будет забивать и дальше», — приводит слова Медины «Матч ТВ».

В текущем сезоне 22-летний Угальде принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми голами. Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

Ближайший матч «Спартака» состоится 5 августа — соперником станут «Крылья Советов». Начало поединка третьего тура Российской премьер-лиги запланировано на 20:00 по столичному времени.

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