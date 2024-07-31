Балахнин ответил, какое место в РПЛ станет отличным результатом для «Ростова»

Российский тренер Сергей Балахнин, работавший в «Ростове», высказался о перспективах дончан в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Пятое место для «Ростова» — это однозначно отличный результат. Восьмая строчка — это нормальный средний результат», — приводит слова Балахнина Metaratings.

По итогам двух сыгранных матчей подопечные Валерия Карпина находятся на четвертой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке четыре зачетных балла.

В следующем туре «Ростов» будет гостить у санкт-петербургского «Зенита», Встреча между командами пройдет в субботу, 3 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск.