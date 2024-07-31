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Газзаев: «Зенит» подтверждает свои амбиции»

31 Июля 2024 • 22:59 Комментировать

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил старт питерского «Зенита» в новом футбольном сезоне. В четырёх официальных матчах питерцам удалось победить четыре раза, притом три матча завершились разгромными победами в исполнении команды Сергея Семака.

«Зенит» выглядит очень уверенно. Клуб подтверждает амбиции, показывает, что опять будет сражаться за все трофеи. Очень мощный старт. По первым матчам можно сказать, что их гегемония продолжается», - говорит Газзаев для Metaratings.

Напомним, что в грядущие выходные «Зениту» предстоит сыграть впервые дома в этом сезоне РПЛ. Соперник – «Ростов» Валерия Карпина.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Газзаев
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