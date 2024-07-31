Угальде: «Крылья Советов» — сложный соперник»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о предстоящем матче против «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» — сложный соперник, поэтому нам нужно подготовиться как следует. Потому что мы знаем, что они отлично обороняются», — приводит слова Угальде портал «Чемпионат».

После двух туров подопечные Деяна Станковича занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав три очка.

Встреча третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится в понедельник, 5 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.