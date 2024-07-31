Шавло: «Угальде почувствовал вкус голов»

Футбольный функционер Сергей Шавло, работавший в «Спартаке», поделился мнением об игре форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.

Стоит сказать, что после голевой засухи 22-летний нападающий забил в двух играх подряд.

«Он очень много работает на команду: прессингует, преследует защитников, борется. Надеюсь, он уже почувствовал вкус голов. На позиции нападающего ему дают свободу», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в трех играх с учетом всех турниров и забил два гола.

5 августа «Спартак» примет «Крылья Советов». Начало матча третьего тура чемпионата России запланировано на 20:00 по мск.