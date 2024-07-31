Радченко: «Глушенкову рано петь дифирамбы»

Экс-форвард питерского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о, пожалуй, лучшем игроке в составе чемпиона России в начале нового сезона – Максиме Глушенкове.

«Глушенкову рано петь дифирамбы. Хороший, сильный индивидуально игрок. Однако он должен удержать планку, которую он сам же и задрал. Посмотрим, как в дальнейшем у него это получится», - говорит Радченко для Metaratings.

Напомним, за четыре проведённых матча в новом сезоне на счету Глушенкова уже пять голов. Этим летом он сменил клубную прописку, перейдя из «Локомотива» в «Зенит». По итогу прошлого сезона Максим стал лучшим ассистентом РПЛ.