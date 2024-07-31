Станкович — о трансфере Маркиньоса: «Вы можете сделать выводы из моей улыбки»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о возможном трансфере вингера «Ференцвароша» Маркиньоса.

Ранее появилась информация, что в ближайшее время 24-летний футболист присоединится к «красно-белым».

«Ну, раз пишут, в ближайшее время мы все узнаем. Видите, я улыбаюсь вам иронично. Вы можете сделать определенные выводы из моей улыбки», — сказал Станкович журналистам.

Напомним, до «Спартака» Станкович возглавлял венгерский «Ференцварош».

По данным СМИ, покупка Маркиньоса обойдется российскому клубу в пять миллионов евро.

Ближайший матч «Спартак» проведет 5 августа против «Крыльев Советов».