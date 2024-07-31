Луценко: «Пока «Динамо» показывает хорошие результаты»

Евгений Луценко, в прошлом игрок «бело-голубых», высказался о выступлении столичной команды в новом сезоне.

В двух первых турах РПЛ подопечные Марцела Лички набрали шесть баллов. Следующим соперником «Динамо» станет «Акрон», игра пройдёт 3-го августа, старт - в 15:00 по московскому времени.

- В «Динамо» хорошая атмосфера, которая помогает молодёжи и всем остальным. Видно, что внутри коллектива отличный микроклимат, из-за которого клуб неплохо стартовал, - передаёт слова Луценко Metaratings.ru.

В минувшем сезоне «бело-голубые» до последнего тура боролись за победу в РПЛ, но в последнем туре уступили «Краснодару» и в итоге заняли третью строчку.