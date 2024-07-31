Вингер «Ференцвароша» Маркиньос, похоже, в ближайшее время уже точно станет игроком московского «Спартака».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», решающим фактором в саге с Маркиньосом стал главный тренер «красно-белых» Деян Станкович. Серб прекрасно знает способности бразильца, а сам игрок не против снова поработать с сербским специалистом. Напомним, что до прихода в «Спартак» Станкович был главным тренером именно «Ференцвароша».

Ранее агент Маркиньоса подтвердил нашему сетевому изданию договорённость между «Спартаком» и чемпионом Венгрии по бразильскому вингеру.