Раскрыты сроки возвращения Дуарте в общую группу «Спартака»

Стало известно, когда парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте вернётся в строй.

Напомним, 24-летний футболист не выходил на поле в текущем сезоне из-за травмы.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Дуарте вернется в общую группу «Спартака» к предстоящему матчу с «Крыльями Советов».

Встреча третьего тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится в понедельник, 5 августа. Стартовый свиток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

Дуарте выступает за «красно-белых» с января 2023 года. За это время он провел 41 матч и получил семь желтых карточек.