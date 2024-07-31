Джикия высказался о ситуации с Соболевым

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о ситуации форварда «красно-белых» Александра Соболева.

Стоит сказать, что Джикия и Соболев являются близкими друзьями. Ранее стало известно, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с основной командой из-за возможного перехода в «Зенит».

«Если вы хотите поговорить про меня, то давайте поговорим. Если про Александра, то о нем будем разговаривать чуть позже», — цитируют Джикию «Спорт-Экспресс».

Трудовой договор Соболева со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет семь с половиной миллионов евро.