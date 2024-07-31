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Медина: «Барко может многое дать «Спартаку»

31 Июля 2024 • 22:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Атакующий хавбек «Спартака» Хесус Медина высказался о своём одноклубнике Эсекьеле Барко.

Ранее оба футболиста выступали в американской МЛС.

«Мы давно знакомы. Он отличный парень, надеюсь он быстро адаптируется. Он техничен, может многое принести команде», — цитирует Медину «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний Барко перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт». Трансфер хавбека обошелся «красно-белым» в 14 миллионов евро.

На счету футболиста уже два выхода на поле в составе столичного клуба и один забитый мяч. В дебютном матче с «Химками» (3:1) Барко забил прямым ударом со штрафного и был признан лучшим игроком встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекьель Барко Хесус Медина ещё теги

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