Медина: «Барко может многое дать «Спартаку»

Атакующий хавбек «Спартака» Хесус Медина высказался о своём одноклубнике Эсекьеле Барко.

Ранее оба футболиста выступали в американской МЛС.

«Мы давно знакомы. Он отличный парень, надеюсь он быстро адаптируется. Он техничен, может многое принести команде», — цитирует Медину «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний Барко перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт». Трансфер хавбека обошелся «красно-белым» в 14 миллионов евро.

На счету футболиста уже два выхода на поле в составе столичного клуба и один забитый мяч. В дебютном матче с «Химками» (3:1) Барко забил прямым ударом со штрафного и был признан лучшим игроком встречи.