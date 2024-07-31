«Есть хорошие предложения» — Джикия

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о своём будущем.

Сегодня, 31 июля, Джикия посетил кубковый матч «Спартака» с «Динамо» (3:0).

— Есть хорошие предложения. Из иностранных чемпионатов? И не только. Из России тоже есть, — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Напомним, Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год. Текущим летом руководство «красно-белых» приняло решение не продлевать трудовой договор с 30-летним футболистом.

Ранее появилась информация, что Джикия с большой долей вероятности продолжит карьеру в Турции. Напомним, агент защитника говорил, что его подопечный вряд ли останется в России.