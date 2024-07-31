Тьяго Реджани, агент полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал будущее своего клиента.

«Спартак» и «Ференцварош» договорились между собой? Кажется, теперь это действительно так», - сказал агент нашему корреспонденту.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о скором прибытии Маркиньоса в Москву. Называлась и сумма трансфера – это 5 млн евро. Подпишут стороны, по информации Карпова, трёхлетний контракт.

Больше подробностей о том, кто такой Маркиньос, за которым более месяца охотятся «Спартак» и «Локомотив».